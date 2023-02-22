Thomas Omokhudu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Omokhudu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Thomas Omokhudu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Thomas Omokhudu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.