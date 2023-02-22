Thomas Omokhudu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Omokhudu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Omokhudu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Thomas Omokhudu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Thomas Omokhudu 23 Kasım 1999 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Thomas Omokhudu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dakkada FC futbol takımında oynamaktadır. Dakkada FC takımına - tarihinde katılmıştır. Thomas Omokhudu'nin Dakkada FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Thomas Omokhudu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Thomas Omokhudu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Thomas Omokhudu şuan Dakkada FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
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