Thomas Souchard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Souchard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Souchard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Thomas Souchard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Thomas Souchard 25 Ağustos 2005 tarihinde Esch-Alzette şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Lüksemburg,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Thomas Leng Souchard şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Thomas Souchard Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thomas Souchard, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Karlsruher SC U19 futbol takımında oynamaktadır. Karlsruher SC U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Thomas Souchard'nin Karlsruher SC U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Thomas Souchard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Thomas Souchard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında RFCU Altyapı
1 Temmuz 2021 yılında Karlsruhe U17
1 Temmuz 2022 yılında Karlsruhe U19
Thomas Souchard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Thomas Souchard şuan Karlsruher SC U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Swift Hesperange (2009-2016), RFC Union Luxemburg (2017-2021), Karlsruher SC (2021-)
Thomas Souchard Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Lüksemburg U19 takımında 17 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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