Thomas Tsiboukas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Tsiboukas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Tsiboukas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Tsiboukas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Tsiboukas 13 Şubat 1999 tarihinde Lofos Pierias şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Θωμάς Τσιμπούκας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Tsiboukas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thomas Tsiboukas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Almopos Arideas futbol takımında oynamaktadır. Almopos Arideas takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Thomas Tsiboukas'nin Almopos Arideas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Thomas Tsiboukas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thomas Tsiboukas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thomas Tsiboukas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Tsiboukas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2018 yılında Ach.Neokesarias

1 Temmuz 2019 yılında AOK Kerkyra

8 Ocak 2020 yılında Niki Volou

2 Eylül 2022 yılında Almopos

Thomas Tsiboukas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Tsiboukas şuan Almopos Arideas takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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