Thomas Vasiliou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Vasiliou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Vasiliou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Vasiliou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Vasiliou 28 Temmuz 1994 tarihinde Athens şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Θωμάς Βασιλείου şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Vasiliou Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Representation Services yapmaktadır. Thomas Vasiliou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GS Ilioupolis futbol takımında oynamaktadır. GS Ilioupolis takımına 9 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Thomas Vasiliou'nin GS Ilioupolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Thomas Vasiliou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thomas Vasiliou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thomas Vasiliou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Vasiliou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Atromitos Athen

2 Temmuz 2013 yılında Ionikos Nikeas

30 Haziran 2014 yılında Atromitos Athen

27 Ağustos 2014 yılında Ilysiakos

30 Haziran 2015 yılında Atromitos Athen

21 Temmuz 2015 yılında Triglia Rafinas

30 Haziran 2016 yılında Atromitos Athen

31 Ocak 2018 yılında Olympia

30 Haziran 2018 yılında Atromitos Athen

27 Ağustos 2018 yılında Rieti

31 Ocak 2019 yılında Volos NPS

7 Eylül 2019 yılında Aspropyrgos

9 Ocak 2020 yılında PAE Chania

24 Ekim 2020 yılında Aspropyrgos

29 Temmuz 2021 yılında Niki Volou

9 Eylül 2022 yılında GS Ilioupolis

Thomas Vasiliou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Vasiliou şuan GS Ilioupolis takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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