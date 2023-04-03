Thomas Wijnia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Wijnia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Thomas Wijnia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Thomas Wijnia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.