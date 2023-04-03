Thomas Wijnia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Wijnia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Wijnia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Thomas Wijnia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Thomas Wijnia 16 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. Hollanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Thomas Wijnia Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Willem II Tilburg U21 futbol takımında oynamaktadır. Willem II Tilburg U21 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Thomas Wijnia'nin Willem II Tilburg U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Thomas Wijnia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Thomas Wijnia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Willem II U17
1 Temmuz 2020 yılında Willem II U18
1 Temmuz 2022 yılında Willem II U21
Thomas Wijnia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Thomas Wijnia şuan Willem II Tilburg U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?RKVV Emplina (-2019), Willem II (2019-2022)
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