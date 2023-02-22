Thomas Zenke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Zenke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Zenke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Thomas Zenke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Thomas Zenke 30 Ocak 1993 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Thomas Zenke Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thomas Zenke, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Niger Tornadoes futbol takımında oynamaktadır. Niger Tornadoes takımına 31 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Thomas Zenke'nin Niger Tornadoes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Thomas Zenke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Thomas Zenke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2015 yılında Nasarawa United
22 Ocak 2016 yılında Mosta FC
1 Temmuz 2016 yılında Nasarawa United
12 Ocak 2019 yılında Enyimba Aba
1 Temmuz 2020 yılında Lobi Stars
31 Mart 2022 yılında Niger Tornad.
Thomas Zenke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Thomas Zenke şuan Niger Tornadoes takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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