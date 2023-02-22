Thomas Zenke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Zenke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Thomas Zenke kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Thomas Zenke ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.