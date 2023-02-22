Thomaz Cavallieri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomaz Cavallieri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomaz Cavallieri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomaz Cavallieri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomaz Cavallieri 12 Ekim 2000 tarihinde São Paulo (SP) şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Brezilya,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Thomaz Henrique Blanco Cavallieri şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomaz Cavallieri Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Innova Sports Management yapmaktadır. Thomaz Cavallieri, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Diagoras Rodou futbol takımında oynamaktadır. Diagoras Rodou takımına 15 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Thomaz Cavallieri'nin Diagoras Rodou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Thomaz Cavallieri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thomaz Cavallieri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thomaz Cavallieri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomaz Cavallieri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Aralık 2016 yılında Palmeiras U17

1 Ocak 2018 yılında GE Osasco U20

1 Ağustos 2018 yılında CA Juventus

1 Şubat 2019 yılında EC Bahia U20

12 Ekim 2020 yılında Panelefsiniakos

15 Eylül 2021 yılında Diagoras

Thomaz Cavallieri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomaz Cavallieri şuan Diagoras Rodou takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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