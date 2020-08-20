Thor Karanlık Dünya aksiyon, fantastik ve macera türlerinin hepsini filmde barındırıyor. 2013 yılında vizyona girmesiyle sinemaseverlerin bir hayli ilgisini çeken Thor karanlık dünya bu kez televizyon ekranlarında izleyicilerin beğenisine sunuluyor. Peki Thor karanlık dünya konusu nedir? Thor karanlık dünya oyuncuları kimler? İşte Thor karanlık dünya özet ve filme dair tüm merak edilenler haberimizde.

THOR KARANLIK DÜNYA ÖZET

Tanrıların dünyanın ötesindeki mücadelesi devam ediyor. İlk filmde babası tarafından güçleri elinden alınarak dünyaya sürgün edilen Thor, kendisini yenilmez yapan çekicini yeniden kullanmaya ve kendi hükümdarlığı olan Asgard’a geri dönmeye hak kazanmıştı. Ölümsüz Thor, Buz Devleriyle işbirliği yapan ve hükümdarlığı ele geçirmeye çalışan kardeşi Loki'den sonra şimdi de antik Dark Elves güçleriyle çarpışacak. Kudretli Malekith tarafından yönetilen bu güçler evreni tekrar karanlığa gömmeye çalışacak.Dünyayı ve 9 Diyarlar’ı, Odin ve Asgard’ın bile karşı koyamadığı bir düşmandan kurtarmaya çalışan Thor bu yolculukta, dünyalı Jane Foster ile yeniden biraraya gelecek ama dünyalı dostları kurtarması için hayatındaki bazı şeyleri de feda etmesi gerekecek.

THOR KARANLIK DÜNYA KONUSU

Televizyonda Mad Men, Game of Thrones, Boardwalk Empire gibi dizilerin yönetmeni olarak tanıdığımız Alan Taylor'ın yönetmenliğini üstlendiği devam filminde Thor olarak yine Chris Hemsworth'u seyrederken, kendisine ilk filmden yine Anthony Hopkins, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Idris Elba ve Stellan Skarsgard eşlik ediyor.

THOR KARANLIK DÜNYA OYUNCULARI/KARAKTERLERİ

Chris Hemsworth Rolü: Thor

Natalie Portman Rolü: Jane Foster

Tom Hiddleston Rolü: Loki

THOR KARANLIK DÜNYA FİLMİ KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

Aksiyon, Fantastik, Macera türündeki film 1 Kasım 2013'de sinemada gösterime girdi. Film toplamda 1 saat 52 dakika sürüyor.