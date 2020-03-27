THY, New York-İstanbul uçuşlarını durdurma yönünde karar aldı

Türk Hava Yollar Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından açıklamada New York hattının iptal edildiğini belirtti.

Türk Havayolları Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde;

Son güncelleme: 27 Mart 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla 17 Nisan 2020 tarihine kadar sadece sınırlı dış hatta seferler devam edecek olup; bu hatlar için güncel durumu aşağıdaki adresten takip ediniz.

Buna göre New York hattı iptal edilmiştir.

Bilal Ekşi'nin paylaşımı: