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THY, PCR testi ibraz etme uygulamasını erteledi!

Türk Hava Yolları (THY), yurt dışından Türkiye varışlı uçuşlarda PCR testi sonucu ibraz etme uygulamasının 30 Aralık'tan itibaren başlayacağını bildirdi.

THY, PCR testi ibraz etme uygulamasını erteledi!

Türk Hava Yolları (THY), yurt dışından Türkiye varışlı uçuşlarda PCR testi sonucu ibraz etme uygulamasının 30 Aralık'tan itibaren başlayacağını bildirdi.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, koronavirüs ile mücadele kapsamında, Türkiye'ye hava yolu ile gelecek olan yolcuların uçağa biniş öncesi son 72 saatte alınmış negatif PCR testi ibrazına ilişkin tarihin 30 Aralık 2020 olarak güncellendiğini açıkladı.

Bilal Ekşi, konuya ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Ekşi, "Yurt dışından Türkiye'ye gelecek yolcularımız için istenen negatif PCR testinin ibraz zorunluluğu 30 Aralık 2020 tarihi olarak güncellenmiştir" açıklamasını yaptı.



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