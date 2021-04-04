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  3. THY uçağında bomba ihbarı! THY Basın Müşaviri Üstün'den flaş açıklama

THY uçağında bomba ihbarı! THY Basın Müşaviri Üstün'den flaş açıklama

Türk Hava Yolları'nın İstanbul - Varşova seferini yapan yolcu uçağına bomba ihbarı yapılmasının ardından Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün'den konuya ilişkin açıklama yapıldı.

THY uçağında bomba ihbarı! THY Basın Müşaviri Üstün'den flaş açıklama

Türk Hava Yolları'nın İstanbul - Varşova seferini yapan yolcu uçağına bomba ihbarı yapılmasının ardından Türk Hava Yolları Basın Müşaviri  Yahya Üstün'den konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Yahya Üstün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"TK1765 sayılı İstanbul - Varşova seferimize bomba ihbarı yapılmıştır. Varşova'ya inişi sonrasında uçağımız güvenli bölgeye alınmış, yolcularımız ve uçuş ekibimiz tahliye edilmiştir. Gerçekleştirilen güvenlik kontrolleri sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır."

THY uçağında bomba ihbarı! THY Basın Müşaviri Üstün'den flaş açıklama

Berkem Temizel
Gece Editörü
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