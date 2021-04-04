THY uçağında bomba ihbarı! THY Basın Müşaviri Üstün'den flaş açıklama
Türk Hava Yolları'nın İstanbul - Varşova seferini yapan yolcu uçağına bomba ihbarı yapılmasının ardından Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün'den konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Türk Hava Yolları'nın İstanbul - Varşova seferini yapan yolcu uçağına bomba ihbarı yapılmasının ardından Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün'den konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Yahya Üstün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"TK1765 sayılı İstanbul - Varşova seferimize bomba ihbarı yapılmıştır. Varşova'ya inişi sonrasında uçağımız güvenli bölgeye alınmış, yolcularımız ve uçuş ekibimiz tahliye edilmiştir. Gerçekleştirilen güvenlik kontrolleri sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır."