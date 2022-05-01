THY uçağında büyük panik! Kalkıştan bir süre sonra yıldırım düştü! Yolcular kabusu yaşadı! THY’nin Gaziantep-İstanbul seferini yapan TK2939 sefer sayılı uçağına kalkıştan bir süre sonra yıldırım düşmesi soncunda uçak Adana’ya zorunlu iniş yaptı.

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Türk Hava Yolları’nın (THY) Gaziantep - İstanbul seferini yapan TK2939 sefer sayılı uçağına yıldırım çarptı. Yıldırım isabet etmesinden dolayı uçaktaki yolcular büyük panik yaşarken İstanbul Havalimanı’na inmesi planlanan uçağın pilotu Adana Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı. Güvenli bir şekilde iniş yapan uçakta bulunan yolcuların büyük korku yaşadıkları öğrenildi. Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri