THY uçağında hareketli anlar! Yolcu taşkınlık çıkarınca pilot çareyi polis çağırmakta buldu!

THY'ye ait İstanbul-Gaziantep seferi yapan uçağın içindeki bir yolcunun uçak içinde yaptığı hareketlerden dolayı pilot çareyi emniyet ekiplerine vermekle buldu.

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THY uçağında hareketli anlar! Yolcu taşkınlık çıkarınca pilot çareyi polis çağırmakta buldu!

Sabah saatlerinde İstanbul-Gaziantep seferini yapacak olan TK-2220 sefer sayılı uçağın önce kabin memuru rahatsızlandı. Daha sonra uçağın pilotu da rahatsızlanınca kabin ekibi değiştirildi. Yeni ekibin gelmesi beklenirken seferde gecikme meydana geldi.

YOLCU UÇAĞI BİRBİRİNE KATTI

Rahatsızlanan kabin ekibinin yerine yeni ekibin uçağa gelmesinin ardından yolcular uçağa alınmaya başlandı. Yaşanan rötar nedeniyle pilot ile bir yolcu arasında tartışma yaşandı. Kaptan pilot tartıştığı yolcunun uçuş güvenliğini tehlikeye sokabileceğini düşünerek uçağa polis çağırdı. Polis ekipleri pilotun tartışma yaşadığı yolcuyu uçaktan indirmek istedi. Yolcu uçaktan inmek istemeyince ekipler tüm yolcuları uçaktan indirmek zorunda kaldı.

THY uçağında hareketli anlar! Yolcu taşkınlık çıkarınca pilot çareyi polis çağırmakta buldu!

TÜM YOLCULAR UÇATAN İNDİRİLDİ

Tüm yolcular uçaktan indirildikten sonra tartışan yolcunun bagajını bulmak için uçaktaki tüm bagajlar da indirilerek bagaj bulundu. Saat 06.45'de havalanması planlanan uçak, yaşanan olaylar nedeniyle saat 10.00'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapabildi.

THY uçağında hareketli anlar! Yolcu taşkınlık çıkarınca pilot çareyi polis çağırmakta buldu!

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