Tiago Antunes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiago Antunes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tiago Antunes kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tiago Antunes ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tiago Antunes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiago Antunes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tiago Antunes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tiago Antunes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tiago Antunes 2 Ocak 2003 tarihinde Braga şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Tiago André Pinheiro Antunes şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tiago Antunes Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YES SPORTS yapmaktadır. Tiago Antunes, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Estrela Amadora U23 futbol takımında oynamaktadır. CF Estrela Amadora U23 takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Tiago Antunes'nin CF Estrela Amadora U23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tiago Antunes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/antunes_06_/

Tiago Antunesboyu ve yaşı kaç

Tiago Antunes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tiago Antunes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Porto U15

1 Temmuz 2018 yılında Padroense A17

1 Mart 2019 yılında FC Porto U17

1 Temmuz 2020 yılında FC Porto U19

1 Temmuz 2022 yılında Trofense

1 Eylül 2022 yılında CF Estrela U23

30 Haziran 2023 yılında Trofense

Tiago Antunes kimdir

Tiago Antunes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tiago Antunes şuan CF Estrela Amadora U23 takımında oynamakta ve 59 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SC Braga, FC Porto

Tiago Antunes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Portekiz A19 takımında 6 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 6 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 6 numaralı formasıyla 20 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 6 numaralı formasıyla 27 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U15 takımında 4 numaralı formasıyla 24 Nisan 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Tiago Antunes nereli

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