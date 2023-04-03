Tiago Codinha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiago Codinha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tiago Codinha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tiago Codinha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tiago Codinha 20 Temmuz 2005 tarihinde doğmuştur. Hollanda,Kanada uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tiago Codinha Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Utrecht U18 futbol takımında oynamaktadır. FC Utrecht U18 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tiago Codinha'nin FC Utrecht U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tiago Codinha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tiago Codinha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında FC Utrecht U17
1 Temmuz 2022 yılında Utrecht U18
Tiago Codinha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tiago Codinha şuan FC Utrecht U18 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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