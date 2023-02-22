Tiago Dantas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiago Dantas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tiago Dantas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tiago Dantas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tiago Dantas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiago Dantas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tiago Dantas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiago Dantas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tiago Dantas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tiago Dantas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tiago Dantas 24 Aralık 2000 tarihinde Lisboa şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Tiago Filipe Oliveira Dantas şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tiago Dantas Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportsbloom yapmaktadır. Tiago Dantas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAOK Thessaloniki futbol takımında oynamaktadır. PAOK Thessaloniki takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tiago Dantas'nin PAOK Thessaloniki ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tiago Dantas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tiagodantas86/

Tiago Dantas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tiago Dantas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Tiago Dantas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tiago Dantas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Benfica Sub-15

1 Temmuz 2015 yılında Benfica U17

1 Temmuz 2017 yılında Benfica U19

1 Temmuz 2018 yılında Benfica B

1 Temmuz 2020 yılında Benfica

5 Ekim 2020 yılında Bayern

30 Haziran 2021 yılında Benfica

7 Temmuz 2021 yılında Tondela

30 Haziran 2022 yılında Benfica

1 Temmuz 2022 yılında PAOK

30 Haziran 2023 yılında Benfica

Tiago Dantas kimdir

Tiago Dantas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tiago Dantas şuan PAOK Thessaloniki takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SL Benfica (2010-2018)

Tiago Dantas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Portekiz U21 takımında 6 numaralı formasıyla 6 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U20 takımında 8 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 10 numaralı formasıyla 14 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 15 numaralı formasıyla 2 Aralık 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 18 numaralı formasıyla 1 Nisan 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Tiago Dantas nereli

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