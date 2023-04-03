Tiago Sousa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiago Sousa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tiago Sousa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tiago Sousa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tiago Sousa 12 Eylül 2004 tarihinde Sertã şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Tiago Silva de Sousa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tiago Sousa Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MRP.POSITIONUMBER yapmaktadır. Tiago Sousa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Paços de Ferreira U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Paços de Ferreira U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tiago Sousa'nin FC Paços de Ferreira U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tiago Sousa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tiago Sousa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Temmuz 2017 yılında Sporting Sub-15

1 Temmuz 2019 yılında Sporting U17

1 Temmuz 2021 yılında Paços F. U19

Tiago Sousa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tiago Sousa şuan FC Paços de Ferreira U19 takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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