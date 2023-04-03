Tiago Sousa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tiago Sousa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tiago Sousa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tiago Sousa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tiago Sousa 14 Kasım 2002 tarihinde São Brás de Alportel şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Tiago Filipe Jesus Sousa şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tiago Sousa Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ADM Esporte yapmaktadır. Tiago Sousa, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SC Farense A23 futbol takımında oynamaktadır. SC Farense A23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tiago Sousa'nin SC Farense A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Tiago Sousa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tiago Sousa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Louletano
1 Temmuz 2022 yılında SC Farense A23
Tiago Sousa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tiago Sousa şuan SC Farense A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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