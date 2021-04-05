Tıbbi Malzeme İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Tıbbi Malzeme İmal İşçisi görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tıbbi Malzeme İmal İşçisi, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren kişidir.

Tıbbi Malzeme İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Tıbbi Malzeme İmal İşçisi Maaşları

Tıbbi Malzeme İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 3.450 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.650 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Tıbbi Malzeme İmal İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim seviyesindeki eğitim yeterlidir.

Tıbbi Malzeme İmal İşçisi Ne İş Yapar?

Tıbbi Malzeme İmal İşçisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak görev ve sorumlulukları yerine getirir.

Tıbbi Malzeme İmal İşçisi Meslek Ana Grubu:

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Sabit Tesis Ve Makine Operatörleridir.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleridir.

Tıbbi Malzeme İmal İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Tıbbi Malzeme İmal İşçisi mesleğinin meslek kodu 8142.44 olarak belirlenmiştir

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