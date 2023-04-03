Tibo Jacobs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tibo Jacobs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tibo Jacobs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tibo Jacobs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tibo Jacobs 4 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tibo Jacobs Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prestige Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Jong KV Mechelen futbol takımında oynamaktadır. Jong KV Mechelen takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Tibo Jacobs'nin Jong KV Mechelen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tibo Jacobs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tibo Jacobs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Mechelen Altyap
1 Temmuz 2019 yılında KV Mechelen U18
1 Ocak 2022 yılında KV Mechelen U21
Tibo Jacobs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tibo Jacobs şuan Jong KV Mechelen takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Sporting Kampenhout (-2015), OH Leuven (2015-2016), KV Mechelen (2016-2021)
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