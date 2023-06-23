Ticaret Bakanı Ömer Bolat ilk 4 hedefi açıkladı! Hedef ekonominin canlandırılması!

Bakan Bolat, Adıyaman Valiliği ve partisinin il teşkilatını ziyaret ettikten sonra Adıyaman Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.

Konuşmasında, 6 Şubat'ta Anadolu coğrafyasının bin yıldan bu yana yaşadığı en şiddetli ve yıkıcı depremin üzerinden 4,5 ay geçtiğini hatırlatan Bolat, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Bakan Bolat, devlet, millet, sivil toplum kuruluşları ve belediyelerin işbirliğiyle depremin yaralarının sarılması noktasında olağanüstü bir çalışma sergilendiğini ifade etti. Ayrıca, bu kadar yıkıcı bir depremin hızlı bir şekilde toparlanmasında gösterilen başarı sayesinde Türkiye'nin örnek bir ülke olarak takdir edildiğini belirtti.

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Daha önce de Adıyaman'a geldiğini ve geçen süre içinde olumlu gelişmeleri görmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Bolat, hükümetin depremin ilk saatlerinden itibaren elindeki tüm imkanlarla, araçlarla, insan gücüyle ve organizasyon gücüyle deprem bölgesine yardım ettiğine vurgu yaptı.

Bolat, Adıyaman'da hayatın yeniden normale dönmeye başladığını ve şartların iyileşmesi için çaba gösterdiklerini aktardı.

Bakan Bolat, şöyle konuştu:

"Şu anda deprem bölgesinde 11 vilayette 150 binin üzerinde konteyner hayatı devam ediyor ve bu artarak devam edecek. İnsanlarımızın barınma sorunları noktasında önemli ilerlemeler sağlandı. En azından kimse aç ve açıkta hiçbir zaman bırakılmadı. Şimdi en önemli şey şehirlerin yeniden imarı, insanların kalıcı barınma sorunlarının ortadan kaldırılması. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın koordinasyonunda rezerv alanların tespitiyle temel atma gerçekleşiyor. Peyderpey hızlı bir şekilde bu sorunun da çözülmesi için çaba sarf ediliyor. Arkadaşlar kolay değil 818 bin bağımsız bölüm inşası gerçekleştirilecek. Bir yıl içinde 319 bin tanesinin teslimatı yapılıyor ve 170 bin kalıcı konutun da temelleri atıldı. İnşaatlar hızla yükseliyor. Bu tabi çok önemli, vatandaşımızın devlete, hükümete olan inancını, güvenini arttırıyor. Yalnız olmadıklarını ortaya koymuş oluyor. Büyük bir devletiz, büyük bir milletiz. İnşallah bu yaraları saracağız. Deprem bir vilayette olmadı. Bir ilçede olmadı. 11 vilayette oldu ve hakikaten yine de Türkiye 20 yıllık süreçte ekonomisini güçlendirdiği için, altyapısını güçlendirdiği için kamu kaynaklarını, kamu kurumlarının gücünü arttırdığı için bu depremle mücadele noktasında bu 4,5 ayda iyi bir imtihan verdiğine inanıyoruz. Zaten bölge halkı son seçimlerde hükümetin, devletin çalışmalarına olan ümidini, güvenini göstererek oyunu kullandı."

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EKONOMİNİN CANLANDIRILMASI ÇALIŞMALARI

Bakan Bolat, seçimlerde depremzedelere yönelik muhalif kesimden kaynaklanan hakaretleri ve aşağılamaları şiddetle kınadıklarını vurguladı.

Ekonominin yeniden hızla deprem öncesi canlılığına kavuşmasını hedeflediklerini dile getiren Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"İş dünyası anlamında baktığımızda bir şehrin ayakta kalması sadece inşaat yapmakla olmaz. Orada insanın ayakta kalması lazım aynı zamanda. İnsan ayakta kalması için de ekonomik faaliyetlerin canlanması ve ticari hayatın canlanması, sanayi hayatı büyük önem taşıyor. Tarım sektörünün canlanması büyük önem taşıyor. Sosyal hayatın, kültürel hayatın canlanması büyük önem taşıyor. Hepsi birden fiziki ihya çalışmalarıyla birebir gitmesi lazım. Bu anlamda da hükümetimiz ilk andan itibaren vergi borçlarının ertelenmesi, sigorta borçlarının ertelenmesi, elektrik faturalarının gönderilmemesi, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın kredi borçlarının silinmesi, vergi borçlarının silinmesi ve küçük sanayicilere, esnafa yönelik gerek esnaf kefaret kooperatifleri üzerinden gerekse kamu bankaları üzerinden yoğun bir şekilde finansal destek paketleri de açıkladı ve sundu. Bu anlamda ekonominin yeniden hızla deprem öncesi canlılığına kavuşması hedefleniyor. Yetmemiş olabilir veya yeterli olmamış olabilir. Bunlar arttırılacak, seçim geride kaldı. Artık o seçim gerilimi, seçim belirsizliği geride bırakıldı. Halkımız büyük bir güven ve istikrar içinde Türkiye'mizin yola devam etmesini istedi. Bu anlamda daha 3 hafta önce kurulmuş Cumhurbaşkanlığı kabinemize de büyük bir güven ve ümit besliyor. Bunu kamuoyunda görüyoruz. Bize düşen de 7/24 ülkemiz için, halkımız için depremzedeler için deprem bölgeleri için çalışmak."

ENFLASYON VE HAYAT PAHALILIĞI

Hükümetin kurulur kurulmaz öncelikli işlerinin deprem bölgesinin bir an önce eski canlı günlerine kavuşması için canla başla çalışıp enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadele olduğuna vurgu yapan Bakan Bolat, "Enflasyonun son 6-7 ayda yıllık TÜFE'de yüzde 85,5'ten yüzde 39,5'e düşürülmesi de doğru yolda olduğumuzu göstermektedir. Artık yeni hükümet döneminde makro ekonomide istikrarı, enflasyonla mücadeleyi önceleyen ihracatın arttırılmasını önceleyip ülkemizin cari açığını azaltmayı hedefleyen bir program uygulanacak. Bu kararlılıkla bu program uygulanacak. İnşallah göreceksiniz her ay bu bölgede iyileşmenin, gelişmenin hızlandığını finansal kaynakların daha fazla açıldığını da yaşayarak birlikte göreceğiz." diye konuştu.

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