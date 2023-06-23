2023 LGS tercihleri ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu?

Liselere Geçiş Sınavına giren birçok Ortaöğretim öğrencisi 23 Haziran da sınav sonuçlarının açıklanması ile LGS tercihlerinin ne zaman ve nerede yapılacağı hakkında cevaplar aramaya başladılar.

LGS tercihleri ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu? 2023 LGS tercih süreci hakkında bilgiler

2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih süreci, öğrencilerin geleceklerini şekillendirecek önemli bir adımdır.

Bu süreçte, öğrenciler yeni eğitim kurumlarını belirlemek ve eğitim hayatlarında yeni bir döneme başlamak için tercihlerini yapacaklar.

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Geçtiğimiz yıl LGS tercihleri 4 -20 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı.

2023 yılı LGS tercih tarihleri hakkında MEB'den yapılan açıklamada tercihler 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak





LGS Tercihleri Nasıl Yapılır?

Tercihler nasıl yapılacak?

e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul müdürlüklerinden yapılabilecek olup, tercihlerin ortaokul müdürlüklerince onaylatılması gerekmektedir.

LGS'ye girmeyenler tercih yapabilecek mi?

LGS puanıyla öğrenciler sınavla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapılabiliyor.

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LGS'ye girmeyenler Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 2 grupta tercih yapabilecektir.

Kaç tercih hakkı var?

Öğrencilerin il ya da ilçe sınırı olmaksızın 10 tane okul seçme hakkı bulunmaktadır.

Yerel tercihler nasıl yapılacak?

Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ekranından ilk 3 okul eve en yakın olan yerlerden seçilmek zorundadır. Öte yandan en fazla 5 tercih yapılabilecektir.

Pansiyonlu okul tercihini kimler yapabilir?

İsteyen öğrenciler pansiyonlu okulları seçebilirler. Burada da en fazla 5 okul seçilebilecektir. Eğer 3 grupta tercih yapılırsa ve tüm tercih hakları kullanılırsa, 20 okul seçilmiş olacaktır.

Özel okul kaydı nasıl yapılacak?

Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacaktır.

LGS ile öğrenci alan özel okullara kayıt işlemleri ise 20 Temmuz'a kadar yapılabilecektir, ancak yabancı özel okullar kayıtlarını 8 Temmuz'da bitireceklerdir.

Nakil işlemleri nasıl yapılacak?

LGS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından iki kez nakil uygulaması olacaktır. Her dönemde; LGS puanıyla öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecektir.

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