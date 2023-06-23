Savunmaya bir yerli silah daha geliyor! Testleri geçti!

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), Deniz ve Kara platformlarında kullanılan 25 milimetre KBA silahının namlusunun yerlileştirilerek seri üretime hazır hale getirdi. Bu önemli adım, MKE'nin yerli imkanları kullanarak savunma sanayisindeki bağımlılığı azaltma hedefine ulaşmasını sağlayacak.

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Savunmaya bir yerli silah daha geliyor! Testleri geçti!

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), güvenlik güçlerinin kullandığı sistem ve alt sistemlerin yurt dışına olan bağımlılığını ortadan kaldırmak için çalışmalar yapıyor.

Bu çerçevede, MKE, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için 25 mm KBA silahının yedek namlusunu yerli kaynaklardan temin etme amacıyla yerlileştirme çalışmalarına odaklanmıştır. Bu kararın arkasındaki etkenler arasında, uzun süreli teminatın sağlanamaması, yüksek maliyetler ve ülke sınırlamaları gibi faktörler bulunuyor.

TESTLER BAŞARIYLA TAMAMLANDI

MKE, bu adımla birlikte ürünün tedarik süresini kısaltmayı, maliyetleri düşürmeyi ve ülkenin savunma bağımsızlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

MKE, yerlileştirme çalışmaları kapsamında, üretimi kendi bünyesinde gerçekleştirdiği namlu çeliği kullanarak talaşlı imalat ve ısıl-yüzey işlemleriyle namlu üretimini tamamladı. Bu sayede, namlu yüzde 100 yerli kaynaklarla üretildi. Yerlileştirilen namlu, 25 milimetre KBA silahının gövdesine başarıyla entegre edildi.

Savunmaya bir yerli silah daha geliyor! Testleri geçti!

Deniz Kuvvetleri tarafından belirlenen platformda gerçekleştirilen test atışları da başarıyla tamamlandı. Bu olumlu sonuçlar doğrultusunda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gelecekteki siparişleri doğrultusunda namluların seri üretim ve teslimat sürecine başlanacak.

Bu gelişme, MKE'nin savunma endüstrisindeki yerlileştirme çalışmalarının önemli bir örneğini temsil edecek. Ülke savunma gücünün artırılması ve dışa bağımlılığın azaltılması hedefleri doğrultusunda, MKE'nin yerli üretim kapasitesi ve teknolojik yetkinlikleri ön plana çıkıyor.

SİLAHIN TAMAMI YERLİ OLACAK

MKE, namlunun yanı sıra 25 milimetre silahın tamamının yerli ve milli imkanlarla üretilmesi için de çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin teknik ekipleri, tasarım çalışmalarını belirli bir aşamaya getirdi.

Yerlileştirme süreci kapsamında, elektrik tahrikli 25 milimetre otomatik topun yanı sıra gaz geri tepmeli 25 milimetre otomatik top da MKE'nin ürün yelpazesine eklendi. Bu sayede, Deniz ve Kara Kuvvetleri'nin deniz platformlarında ve zırhlı muharebe araçlarında kullanacakları 25 milimetre silah sistemleri tamamen yerli ve milli kaynaklarla karşılanabilecek.

MKE'nin bu çalışmaları, ülkenin savunma sanayisinde yerlilik oranını artırmaya yönelik önemli bir adım olarak görülüyor. Deniz ve Kara Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına cevap verebilecek, güvenilir ve yerli silah sistemlerinin geliştirilmesi, ülkenin savunma bağımsızlığını güçlendirecek ve dışa bağımlılığı azaltması bekleniyor.

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