İran'dan gelen otobüste 'radyoaktif element' maddesi ele gecirildi!

Yol kontrolü uygulama noktasında durdurulan İran'dan gelen bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, sürücüye ait çantada 9 karton gümrük kaçağı sigara bulundu.

İncelemeler sırasında ağırlığı farklı olan bir kartonun içinde, sigara paketlerine gizlenmiş 6 gram kaliforniyum maddesi ve 378 altın sikke ele geçirildi.

İran uyruklu sürücü A.H. gözaltına alındı ve mahkeme tarafından tutuklandı. Soruşturma devam ediyor ve ele geçirilen kaliforniyum maddesinin yüksek bir maddi değere sahip olduğu belirtiliyor.

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