İran'dan gelen otobüste 'radyoaktif element' maddesi ele gecirildi!

Ele geçirilen 6 gram kaliforniyum (radyoaktif element), gümrük kaçağı sigara paketlerinin içinde İran'dan gelen bir yolcu otobüsünde Doğubayazıt ilçesinde bulundu.

YAYINLAMA
Google News
İran'dan gelen otobüste 'radyoaktif element' maddesi ele gecirildi!

Yol kontrolü uygulama noktasında durdurulan İran'dan gelen bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, sürücüye ait çantada 9 karton gümrük kaçağı sigara bulundu.

İncelemeler sırasında ağırlığı farklı olan bir kartonun içinde, sigara paketlerine gizlenmiş 6 gram kaliforniyum maddesi ve 378 altın sikke ele geçirildi.

İran uyruklu sürücü A.H. gözaltına alındı ve mahkeme tarafından tutuklandı. Soruşturma devam ediyor ve ele geçirilen kaliforniyum maddesinin yüksek bir maddi değere sahip olduğu belirtiliyor.

MİT'ten Suriye'de kritik operasyon!PKK'nın üst düzey sorumlusu etkisiz hale getirildi!MİT'ten Suriye'de kritik operasyon!PKK'nın üst düzey sorumlusu etkisiz hale getirildi!

Orman yangınlarına önlem olarak İstanbul'da ormanlara girişler yasaklandıOrman yangınlarına önlem olarak İstanbul'da ormanlara girişler yasaklandı

Kılıçdaroğlu eleştirilere yanıt verdi! 6'lı değil 26'lı masa kurarım!Kılıçdaroğlu eleştirilere yanıt verdi! 6'lı değil 26'lı masa kurarım!

Futbol'da kulisleri sallayan iddia! Cüneyt Çakır göreve geliyor!Futbol'da kulisleri sallayan iddia! Cüneyt Çakır göreve geliyor!

Akkuyu Nükleer Santralinde yeni görüntüler! İlk reaktör bu yıl devreye girecek!Akkuyu Nükleer Santralinde yeni görüntüler! İlk reaktör bu yıl devreye girecek!

İsveç'te bir ilk! PKK'ya destek şüphelisi mahkemeye çıkarıldı!İsveç'te bir ilk! PKK'ya destek şüphelisi mahkemeye çıkarıldı!

İstanbul’da DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, sansasyonel eylem planı yaptığı belirlenen ‘yalnız it’ yakalandıİstanbul’da DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, sansasyonel eylem planı yaptığı belirlenen ‘yalnız it’ yakalandı

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Pençe Operasyonu bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
Pençe Operasyonu bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
İstanbul Üniversitesi Profesörü açıkladı! Müsilaj geri gelebilir!
İstanbul Üniversitesi Profesörü açıkladı! Müsilaj geri gelebilir!
Savunmaya bir yerli silah daha geliyor! Testleri geçti!
Savunmaya bir yerli silah daha geliyor! Testleri geçti!
Türkiye ve ABD heyetleri ABD'de görüşecek! Bölgedeki stratejiler konuşulacak!
Türkiye ve ABD heyetleri ABD'de görüşecek! Bölgedeki stratejiler konuşulacak!
Son Haberler
Kan donduran olay! Kendi bebeklerini öldürdü!
Kan donduran olay! Kendi bebeklerini öldürdü!
Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer evlendi! İşte çiftin ilk kareleri!
Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer evlendi! İşte çiftin ilk kareleri!
Defne Samyeli'den başörtü açıklaması Kapalı kadınlar daha genç görünüyor!
Defne Samyeli'den başörtü açıklaması Kapalı kadınlar daha genç görünüyor!
Titanik merakı felakete yol açtı Denizaltı içe doğru patlamış!
Titanik merakı felakete yol açtı Denizaltı içe doğru patlamış!
MİT'ten Suriye'de kritik operasyon!PKK'nın üst düzey sorumlusu etkisiz hale getirildi!
MİT'ten Suriye'de kritik operasyon!PKK'nın üst düzey sorumlusu etkisiz hale getirildi!
Orman yangınlarına önlem olarak İstanbul'da ormanlara girişler yasaklandı
Orman yangınlarına önlem olarak İstanbul'da ormanlara girişler yasaklandı
Çok Okunanlar
23 Haziran Cuma günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
23 Haziran Cuma günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Manisa'da fabrika yangını 16 saattir sürüyor Çok sayıda ekip olay yerinde!
Manisa'da fabrika yangını 16 saattir sürüyor Çok sayıda ekip olay yerinde!
Ece Ronay'ın estetiksiz hali görenleri hayretlere düşürdü!
Ece Ronay'ın estetiksiz hali görenleri hayretlere düşürdü!
Erdoğan talimatı verdi! Büyük değişim başlıyor!
Erdoğan talimatı verdi! Büyük değişim başlıyor!
Akkuyu Nükleer Santralinde yeni görüntüler! İlk reaktör bu yıl devreye girecek!
Akkuyu Nükleer Santralinde yeni görüntüler! İlk reaktör bu yıl devreye girecek!
İsveç'te bir ilk! PKK'ya destek şüphelisi mahkemeye çıkarıldı!
İsveç'te bir ilk! PKK'ya destek şüphelisi mahkemeye çıkarıldı!
Yorumlananlar
Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul'da halkın çilesi bitmiyor "Sizin yatacak yeriniz yok"
Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul'da halkın çilesi bitmiyor "Sizin yatacak yeriniz yok"
Petrol'de yeni müjde! Gabar'dan 5 kat daha büyük!
Petrol'de yeni müjde! Gabar'dan 5 kat daha büyük!
Akşener'den Kılıçdaroğlu'na büyük sürpriz! Kulisler çalkalanıyor!
Akşener'den Kılıçdaroğlu'na büyük sürpriz! Kulisler çalkalanıyor!
Ali Koç resti çekti: "Adaylar, adaylığını en kısa sürede açıklasın el ele kol kola seçime gidelim"
Ali Koç resti çekti: "Adaylar, adaylığını en kısa sürede açıklasın el ele kol kola seçime gidelim"