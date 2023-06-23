Orman yangınlarına önlem olarak İstanbul'da ormanlara girişler yasaklandı

İstanbul Valiliği orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişlerin 24 Haziran­ -15 Ekim 2023 tarihleri arasında yasaklandığını duyurdu.

YAYINLAMA
Google News
Orman yangınlarına önlem olarak İstanbul'da ormanlara girişler yasaklandı

İstanbul Valiliği, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla bazı mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını açıkladı.

istanbul-valiligi-duyurdu-ormanlik-alanlara-girisler-yasaklandi-53cc5412.jpg

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İçinde bulunduğumuz yaz mevsimiyle birlikte bölgemizin hava sıcaklıklarında görülen artışlar, ormanlık alanda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliği ile kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde orman yangınlarının meydana gelebileceği değerlendirilmektedir. Belirtilen nedenlerle 6831 sayılı Orman Kanununun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9. ve 66. maddeleri uyarınca ormanlık alanlara girişlerin 24 Haziran 2023­-15 Ekim 2023 tarihleri arasında yasaklanması kararı alınmıştır.

İstanbul İli sınırları dahilinde ekli listede yer alan piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanlarında piknik yapmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmak serbesttir. Bu alanlar dışındaki ormanlık alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmak kesinlikle yasaklanmıştır"

Akkuyu Nükleer Santralinde yeni görüntüler! İlk reaktör bu yıl devreye girecek!Akkuyu Nükleer Santralinde yeni görüntüler! İlk reaktör bu yıl devreye girecek!

İstanbul’da DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, sansasyonel eylem planı yaptığı belirlenen ‘yalnız it’ yakalandıİstanbul’da DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, sansasyonel eylem planı yaptığı belirlenen ‘yalnız it’ yakalandı

Birleşmiş Milletler PKK raporunu açıkladı! Çocukları kullandılar!Birleşmiş Milletler PKK raporunu açıkladı! Çocukları kullandılar!

Manisa'da fabrika yangını 16 saattir sürüyor Çok sayıda ekip olay yerinde!Manisa'da fabrika yangını 16 saattir sürüyor Çok sayıda ekip olay yerinde!

Erdoğan talimatı verdi! Büyük değişim başlıyor!Erdoğan talimatı verdi! Büyük değişim başlıyor!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
LGS sonuçları açıklandı!Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) duyurdu!
LGS sonuçları açıklandı!Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) duyurdu!
Pençe Operasyonu bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
Pençe Operasyonu bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
İstanbul Üniversitesi Profesörü açıkladı! Müsilaj geri gelebilir!
İstanbul Üniversitesi Profesörü açıkladı! Müsilaj geri gelebilir!
Savunmaya bir yerli silah daha geliyor! Testleri geçti!
Savunmaya bir yerli silah daha geliyor! Testleri geçti!
Son Haberler
Kan donduran olay! Kendi bebeklerini öldürdü!
Kan donduran olay! Kendi bebeklerini öldürdü!
Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer evlendi! İşte çiftin ilk kareleri!
Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer evlendi! İşte çiftin ilk kareleri!
Defne Samyeli'den başörtü açıklaması Kapalı kadınlar daha genç görünüyor!
Defne Samyeli'den başörtü açıklaması Kapalı kadınlar daha genç görünüyor!
Türkiye ve ABD heyetleri ABD'de görüşecek! Bölgedeki stratejiler konuşulacak!
Türkiye ve ABD heyetleri ABD'de görüşecek! Bölgedeki stratejiler konuşulacak!
Türkiye ve ABD heyetleri ABD'de görüşecek! Bölgedeki stratejiler konuşulacak!
Türkiye ve ABD heyetleri ABD'de görüşecek! Bölgedeki stratejiler konuşulacak!
İran'dan gelen otobüste 'radyoaktif element' maddesi ele gecirildi!
İran'dan gelen otobüste 'radyoaktif element' maddesi ele gecirildi!
MİT'ten Suriye'de kritik operasyon!PKK'nın üst düzey sorumlusu etkisiz hale getirildi!
MİT'ten Suriye'de kritik operasyon!PKK'nın üst düzey sorumlusu etkisiz hale getirildi!
Çok Okunanlar
23 Haziran Cuma günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
23 Haziran Cuma günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Manisa'da fabrika yangını 16 saattir sürüyor Çok sayıda ekip olay yerinde!
Manisa'da fabrika yangını 16 saattir sürüyor Çok sayıda ekip olay yerinde!
Ece Ronay'ın estetiksiz hali görenleri hayretlere düşürdü!
Ece Ronay'ın estetiksiz hali görenleri hayretlere düşürdü!
Erdoğan talimatı verdi! Büyük değişim başlıyor!
Erdoğan talimatı verdi! Büyük değişim başlıyor!
Akkuyu Nükleer Santralinde yeni görüntüler! İlk reaktör bu yıl devreye girecek!
Akkuyu Nükleer Santralinde yeni görüntüler! İlk reaktör bu yıl devreye girecek!
İsveç'te bir ilk! PKK'ya destek şüphelisi mahkemeye çıkarıldı!
İsveç'te bir ilk! PKK'ya destek şüphelisi mahkemeye çıkarıldı!
Yorumlananlar
Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul'da halkın çilesi bitmiyor "Sizin yatacak yeriniz yok"
Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul'da halkın çilesi bitmiyor "Sizin yatacak yeriniz yok"
Petrol'de yeni müjde! Gabar'dan 5 kat daha büyük!
Petrol'de yeni müjde! Gabar'dan 5 kat daha büyük!
Akşener'den Kılıçdaroğlu'na büyük sürpriz! Kulisler çalkalanıyor!
Akşener'den Kılıçdaroğlu'na büyük sürpriz! Kulisler çalkalanıyor!
Ali Koç resti çekti: "Adaylar, adaylığını en kısa sürede açıklasın el ele kol kola seçime gidelim"
Ali Koç resti çekti: "Adaylar, adaylığını en kısa sürede açıklasın el ele kol kola seçime gidelim"