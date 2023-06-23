Akkuyu Nükleer Santralinde yeni görüntüler! İlk reaktör bu yıl devreye girecek!

Türkiye'nin enerji sektöründe önemli bir dönüm noktasını temsil eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki gelişmeler yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla gerçekleştirilen İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni, 27 Nisan tarihinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilmiş ve bu törenle Akkuyu NGS resmi olarak 'nükleer tesis' statüsü kazanmıştır.

Toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak projede dört ünitede de inşaat ve montaj işlemleri eş zamanlı yürütülüyor.

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İlk reaktör bu yıl devreye alınacak

Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılaması öngörülen Akkuyu NGS'de ilk reaktörün bu yıl devreye alınması planlanıyor.

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden santralin proje sahası helikopterle havadan görüntülendi.

Akkuyu NGS İnşaat Projesı

12 Mayıs 2010’da Rusya Federasyonu Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında Türkiye’nin güney kıyısındaki Mersin ilinde VVER-1200 reaktörlü dört güç ünitesine sahip, toplam 4800 MW kurulu güç kapasiteli Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin inşa edilmesini öngören İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır.

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13 Aralık 2010’da, anlaşmanın koşulları uyarınca Rus tarafı, Türkiye Cumhuriyeti’nde AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ proje şirketini kurmuştur.

Akkuyu NGS inşaat projesi, dünyada ‘Yap, İşlet, Sahip Ol’ modeliyle inşa edilen ilk NGS projesidir. Uzun süreli kontrat kapsamında şirket, santralin tasarımı, yapımı, bakımı, işletmeye alımı ve işletmeden çıkarılması gibi yükümlülükleri üstlenmektedir.

Rosatom Devlet Kuruluşu’nun projedeki payı %99.2’dir. Projenin toplam maliyeti, 20 milyar ABD doları seviyesindedir.

Bugün itibarıyla Akkuyu NGS inşaat projesi aktif aşamadadır. Akkuyu NGS inşaat sahasının altyapısını geliştirmeye dönük tüm inşaat çalışmaları ve faaliyetler, Türkiye Cumhuriyeti’nin mevzuatına ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun (UAEA) nükleer güç santralinin tüm inşaat ve işletme süresi içinde geçerli tavsiyelerine uygun olarak yürütülmektedir.

AKKUYU NÜKLEER A.Ş., yapıcı partnerlik ilişkileri geliştirerek Türk tarafıyla yakın işbirliği içindedir. Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK), Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) ve diğer kurumlarla proje çözümleri ve lisanslama konularında düzenli olarak görüşmeler, iş toplantıları ve koordinasyon çalışmaları yapmaktadır.

Projenin gerçekleştirilmesi için gerekli ekipman ve ileri teknoloji ürünlerinin büyük bölümü Rus işletmeler tarafından tedarik edilmekte ancak proje, Türk şirketlerin ve farklı ülkelerden şirketlerin inşaat ve montaj işlerine azami ölçüde katılımını da öngörmektedir. Bu doğrultuda Türk uzmanlar, NGS’nin yaşam döngüsünün tüm aşamalarında santralin işletmesinde yer alacaktır.

Hükümetlerarası Anlaşma uyarınca Türk öğrenciler, Rusya’daki yükseköğretim kurumlarında nükleer uzman yetiştirme programlarına katılmaktadır. Bugün Türk öğrenciler, Rusya Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi (MEPhI) ve St. Petersburg Politeknik Üniversitesi’nde (SPbPÜ) öğrenim görmektedir. Genç Türk uzmanlar, öğrenimlerini tamamlayıp Rosatom teknik eğitim merkezlerinde eğitimden geçtikten sonra Akkuyu NGS’nin işletme personeli arasına katılacaktır.

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