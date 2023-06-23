Kılıçdaroğlu eleştirilere yanıt verdi! 6'lı değil 26'lı masa kurarım!

Muhalefet cephesinde, 14 ve 28 Mayıs'ta yaşanan seçim yenilgileri sonrasında hala sular durulmamış durumda.

İddialara göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin kongresinde Millet İttifakı'ndan ayrılacağını ilan edecek.

YEREL SEÇİMLERE AYRI GİREBİLİR

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, bu iddiayı destekleyen bir açıklama yaparak, "İstanbul, Ankara ve diğer belediyeleri siz biz olmasaydık alamazdınız" şeklinde ima da bulundu ve "Biz İYİ Parti olarak seçimleri ve belediyeleri kazanmak, yerel gücümüzü göstermek istiyoruz" sözleriyle, "Yerel seçimlere ayrı olarak girebiliriz" mesajı verdi.

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Tele1 canlı yayınına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifakın dağıldığı imalarına yönelik konuştu.

Günün koşullarına göre değerlendirme yapacaklarını belirten CHP lideri, "Bütün belediye başkanı arkadaşlarımız ittifak yokmuş gibi çalışmaya başlamalılar" ifadeleriyle ittifakın dağıldığını ima etti.

26'LI MASA KURARIM

Kendisine yöneltilen eleştirilere de değinen Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin aydınlığı için, huzuru için, herkesin kazanacağı bir ortamı yaratmak için 6 değil yeri gelirse 16'lı da 26'lı da masa kurarım. İşin felsefesini anlamış değiller. Demokrasinin ne olduğunu, demokrasiyi savunmak için insanların bir araya gelmesi gerektiğini hala içselleştiremediler. Olaya bireysel pencereden bakıyorlar, 'Ben yoksam hiçbir şey yok' demek olmaz. Demokrasi için bir araya geleceğiz. Düne kadar kavga ettik de ne oldu? Cumhuriyet tarihinde ilk kez birbirinin rakibi olan partiler bir araya geldiler, demokrasiyi savundular" dedi.

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