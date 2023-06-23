Titanik merakı felakete yol açtı Denizaltı içe doğru patlamış!

Atlantik Okyanusu'nda kaybolan denizaltı şirketi OceanGate, denizaltıda bulunan 5 kişinin öldüğünü açıkladı.

Titanik enkazına dalış yaptığı sırada geçtiğimiz pazar günü Atlantik Okyanusu'nda kaybolan küçük denizaltıyı arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Atlantik Okyanusu'nda kaybolan "Titan" adlı denizaltının şirketi OceanGate Expeditions tarafından yapılan açıklamada, denizaltıda bulunan 5 kişinin öldüğü ifade edildi. Açıklamada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunularak, "Bu insanlar, farklı bir macera ruhuna sahip ve dünya okyanuslarını keşfetme konusunda derin bir tutkuyu paylaşan gerçek kaşiflerdi" denildi.

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ABD Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada da denizaltıdaki 5 kişinin öldüğü doğrulanırken arama- kurtarma çalışmaları kapsamında keşfedilen enkaz alanında denizaltının feci bir şekilde patlamış olabilme ihtimali üzerine çalışıldığı belirtildi.

Denizaltıda 5 kişi vardı

Kaybolan denizaltıda 58 yaşındaki İngiliz milyarder ve kaşif Hamish Harding,

77 yaşındaki Fransız kaşif Paul-Henry Nargeolet,

OceanGate Expeditions'ın CEO'su ve kurucusu Stockton Rush,

48 yaşındaki Pakistan doğumlu İngiliz işadamı Shahzada Dawood ve 19 yaşındaki oğlu Suleman'ın olduğu açıklanmıştı.

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