Titanik merakı felakete yol açtı Denizaltı içe doğru patlamış!

Atlantik Okyanusu'nda kaybolan denizaltı şirketi OceanGate, denizaltıda bulunan 5 kişinin öldüğünü açıkladı.

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Titanik merakı felakete yol açtı Denizaltı içe doğru patlamış!

Atlantik Okyanusu'nda kaybolan denizaltı şirketi OceanGate, denizaltıda bulunan 5 kişinin öldüğünü açıkladı.

Titanik merakı felakete yol açtı Denizaltı içe doğru patlamış!

Titanik enkazına dalış yaptığı sırada geçtiğimiz pazar günü Atlantik Okyanusu'nda kaybolan küçük denizaltıyı arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Atlantik Okyanusu'nda kaybolan "Titan" adlı denizaltının şirketi OceanGate Expeditions tarafından yapılan açıklamada, denizaltıda bulunan 5 kişinin öldüğü ifade edildi. Açıklamada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunularak, "Bu insanlar, farklı bir macera ruhuna sahip ve dünya okyanuslarını keşfetme konusunda derin bir tutkuyu paylaşan gerçek kaşiflerdi" denildi.

Titanik merakı felakete yol açtı Denizaltı içe doğru patlamış!

ABD Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada da denizaltıdaki 5 kişinin öldüğü doğrulanırken arama- kurtarma çalışmaları kapsamında keşfedilen enkaz alanında denizaltının feci bir şekilde patlamış olabilme ihtimali üzerine çalışıldığı belirtildi.

Denizaltıda 5 kişi vardı

Titanik merakı felakete yol açtı Denizaltı içe doğru patlamış!

Kaybolan denizaltıda 58 yaşındaki İngiliz milyarder ve kaşif Hamish Harding,

Titanik merakı felakete yol açtı Denizaltı içe doğru patlamış!

77 yaşındaki Fransız kaşif Paul-Henry Nargeolet,

Titanik merakı felakete yol açtı Denizaltı içe doğru patlamış!

OceanGate Expeditions'ın CEO'su ve kurucusu Stockton Rush,

Titanik merakı felakete yol açtı Denizaltı içe doğru patlamış!

48 yaşındaki Pakistan doğumlu İngiliz işadamı Shahzada Dawood ve 19 yaşındaki oğlu Suleman'ın olduğu açıklanmıştı.

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