Yaşlı ve engelli aylıklarında ödemeler başlıyor Temmuz ayı ödemeleri öne çekildi!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı öncesinde yaşlı ve engelli aylıklarının Temmuz ayı ödemelerini öne çekme kararı aldıklarını duyurdu. Bakan Göktaş, bugünden itibaren bu ödemelerin hesaplara yatırılacağını belirtti.

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Yaşlı ve engelli aylıklarında ödemeler başlıyor Temmuz ayı ödemeleri öne çekildi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında verdiği engelli ve yaşlı aylıklarının ödemesinin öne çekilmesi müjdesinin ardından detayları paylaşan Bakan Göktaş, yaklaşık 1,4 milyon vatandaşa ödeme yapacaklarını söyledi.

Bu kapsamda yaklaşık 1,5 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yapacaklarını kaydeden Bakan Göktaş, yaklaşık 1,2 milyar TL engelli aylıklarını da hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını belirtti.

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Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik tematik sosyal yardım programları uyguladıklarını belirten Bakan Göktaş, “Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata katılımlarında her zaman yanında olduğumuz yaşlı ve engelli vatandaşlarımızı, düzenli yaptığımız ödemelerimizle de destekliyoruz. Bu doğrultuda Kurban Bayramı dolayısıyla Temmuz ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının ödemesini öne çekerek bugün itibarıyla hesaplara yatıyoruz. Böylece toplamda 2,7 milyar TL ödeme yapmış olacağız” dedi.

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