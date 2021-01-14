Ticaret Bakanı Pekcan: 4 milyar 403 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan 2020 Yılı Kaçakçılıkla Mücadele Değerlendirme Toplantısı'na katılarak açıklamalarda bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Geçen yıl 4 bin 149 olayda, 4 milyar 403 milyon liralık kaçak eşya yakalaması gerçekleştirdik, 2019’daki rakamın yüzde 40 üzerine çıktık.

Gümrük Muhafaza ekiplerimiz 2020'de 9,7 ton uyuşturucu madde ele geçirdi, 2019 yılı uyuşturucu yakalamasının yüzde 11,5 üzerine çıktık.

2020'de 10,8 milyon paket kaçak sigara, 144 milyon makaron, 44 bin elektronik sigara ve 261 bin elektronik sigara tütünü ele geçirdik.

2020'de yaklaşık 40 milyon yolcu, 7 milyon konteyner, 270 bin uçak, 89 bin gemi, toplam 6 milyon aracın gümrük kontrol işlemlerini yaptık.2020'de yaklaşık 40 milyon yolcu, 7 milyon konteyner, 270 bin uçak, 89 bin gemi, toplam 6 milyon aracın gümrük kontrol işlemlerini yaptık.

Akaryakıt Özel Ekibi bugüne kadar yürütülen çalışmalarda yaklaşık 5,5 milyar lira tutarında usulsüzlük ortaya çıkardı ve 12,4 milyar tutarında sahte fatura tespit etti. Sadece 2020 yılında ortaya çıkarılan usulsüzlük tutarı, yaklaşık 780 milyon lirayı buldu."

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