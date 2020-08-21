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Ticaret Bakanı Pekcan duyurdu! O araçların yurtta kalma süresi uzadı

Ticaret Bakanı Pekcan, Türkiye'de bulunan, kişisel kullanıma mahsus olan ve yurtta kalma süresi 1 Şubat 2020 tarihinden sonra bitmiş veya bitecek olan kara taşıtlarının yurtta kalma sürelerinin 31 Ekim 2020(bu tarih dahil)tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

Ticaret Bakanı Pekcan duyurdu! O araçların yurtta kalma süresi uzadı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada,"Türkiye’de bulunan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarından, yurtta kalma süresi 1 Şubat 2020 tarihinden sonra bitmiş veya bitecek olanlar için süre sonu gümrük idaresine başvuru yapılmasına gerek olmaksızın 31 Ekim 2020(bu tarih dahil)tarihine kadar uzatıldı.Bu sayede, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız araçlarını yurt dışı edememeleri nedeniyle herhangi bir mağduriyet yaşamayacaklardır. "  ifadelerini kullandı.

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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