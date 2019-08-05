Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıkladı: ABD heyeti Türkiye'ye gelecek

Bakan Pekcan, Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ticaret Ruhsar Bakan Pekcan, "Bu görüşme doğrultusunda, Sayın Ross'un beraberindeki heyetle birlikte eylül ayının ilk yarısında Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmesinde mutabık kaldık." açıklamasında bulundu.

Bakan Pekcan, şunları kaydetti:

"Ross başkanlığındaki ABD heyeti ile birlikte iki ülke sektör temsilcilerinin de katılımıyla bir dizi toplantı gerçekleştireceğiz ve sektörler bazında ayrıntılı bir şekilde çalışacağız. Türk-Amerikan iş insanlarının da bu kapsamda bir araya geleceği ziyaret, uzun zamandır üzerinde yoğunlaştığımız ticaret hacmimizin artırılması çalışmalarının somut bir göstergesidir."

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