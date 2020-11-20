Marmara'da korkutan deprem!Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı: 20 Kasım Cuma hava durumu...Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi 89 yaşında vefat ettiFenerbahçe'de 1 oyuncunun koronavirüs test sonucu pozitif!Öykü Serter'den itiraf: Evli biriyle çok uzun bir süre birlikteydimÖykü Serter eski sevgilisi kim? | Levent Altınay kimdir? | Öykü Serter Levent Altınay aşkıAnadolu Efes, Khimki Moskova'yı mağlup ettiİzmir Tabip Odası: SGK’ya göre koronavirüs meslek hastalığı değil!Askeri personel taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı!Rusya'da mucize kurtuluş! Üst geçit aracın üzerine yıkıldı
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi 89 yaşında vefat etti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi 89 yaşında vefat etti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın annesi İhsan Kadaifci, bir süredir tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi 89 yaşında vefat etti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın, 89 yaşındaki annesi İhsan Kadaifc, bir süredir tedavi altındaydı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter adresinden Kadaifci'nin vedaf haberini duyurdu. 

Koca Twitter hesabından şöyle paylaşımda bulundu;

“Bakan arkadaşım Ruhsar Pekcan Hanımefendi’nin kıymetli annesi vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde durumunu yakından takip ediyorduk. Merhumeye Allah’tan rahmet, Ruhsar Hanımefendi’ye, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun”

LÜTFİ ELVAN

Bakan Elvan Twitter'dan, "Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan Hanımefendi'nin annesinin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, kıymetli Bakanımıza ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah." paylaşımında bulundu.

FUAT OKTAY

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, annesi vefat eden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a başsağlığı dileklerini iletti. Oktay, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan Hanımefendi'nin muhterem validesinin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, sayın Bakanımıza ve kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT