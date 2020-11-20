Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi 89 yaşında vefat etti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın, 89 yaşındaki annesi İhsan Kadaifc, bir süredir tedavi altındaydı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter adresinden Kadaifci'nin vedaf haberini duyurdu.

Koca Twitter hesabından şöyle paylaşımda bulundu;

“Bakan arkadaşım Ruhsar Pekcan Hanımefendi’nin kıymetli annesi vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde durumunu yakından takip ediyorduk. Merhumeye Allah’tan rahmet, Ruhsar Hanımefendi’ye, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun”

LÜTFİ ELVAN

Bakan Elvan Twitter'dan, "Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan Hanımefendi'nin annesinin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, kıymetli Bakanımıza ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah." paylaşımında bulundu.

FUAT OKTAY

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, annesi vefat eden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a başsağlığı dileklerini iletti. Oktay, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan Hanımefendi'nin muhterem validesinin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, sayın Bakanımıza ve kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.