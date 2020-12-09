Ticaret Bakanılığından yeni LGBTİ+ kararı: O ürünlerin satışı +18 ibaresi olmadan yapılamayacak!

Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Reklam Kurulu, LGBTİ+ ile alakalı olan reklamlar için aldığı yeni kararı yazılı açıklama ile duyurdu. Gökkuşağı ve LGBTİ+ temalı ürünlerin +18 ibaresi konulmadan satışının yasaklandığı belirtilen yazıda, bu ürünlerin çocuk gelişimine olumsuz etki edeceği belirtildi.

Konuyla alakalı olarak yapılan yazılı açıklamada, e-ticaret siteleri üzerinden satışa sunulan ürünlerin "LGBT ibaresi ile LGBT ve gökkuşağı temalarıyla birlikte +18 yaş uyarısına yer verilmeden satışa sunulmasının özellikle çocukların gelişimini olumsuz etkileyeceğine ilişkin" Bakanlığa çok sayıda tüketici başvurusu yapıldığı belirtildi.

Yazıda, "Anılan ürünleri +18 yaş uyarısına yer verilmeden tanıtımının yapılarak satışa sunulmasının... yasal düzenlemelere aykırılık teşkil ettiği" belirtilerek, bu ibareyi kullanmadan satışa sunan ve reklam veren şahıs ile kuruluşlar hakkında reklamları durdurma cezası verilmesine karar verildiği belirtildi.

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Vekili Oğuz Şahin imzasıyla gönderilen yazıda, "Bu bağlamda, ülke çapında tüketiciler tarafından yaygın olarak kullanılan e-ticaret platformlarının bu konuda hassasiyet göstermesi ve bahsi geçen önlemleri alması hususunda gereğini ve bilgilerinizi rica ederim" denildi.

Yazıda, söz konusu kararın alınmasıyla ilgili 2015 yılında yürürlüğe giren Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin 24'üncü maddesinin birinci fıkrasının a ve f bentlerine atıfta bulunuldu.

TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR YÖNETMELİĞİ

MADDE 24

(1) Çocuklara yönelik olan veya çocukları etkileme olasılığı bulunan reklamlar ile çocukların oynadığı reklamlar:

a) Çocukların; fiziksel, zihinsel, ahlaki, psikolojik ve toplumsal gelişim özelliklerini olumsuz yönde etkileyebilecek hiçbir ifade ya da görüntü içeremez.

b) Hedef kitlesindeki çocukların yaş grubunun özellikleri dikkate alınarak, çocuklarda gerçek dışı beklentilere neden olan veya kurgu ile gerçeklik arasındaki farkı ayırt etmeyi zorlaştıran unsurlar içeremez.

c) Belirli bir ürüne sahip olmanın ya da o ürünü kullanmanın çocuğa, yaşıtı olan diğer çocuklara göre fiziksel, sosyal veya psikolojik bir üstünlük sağlayacağına veya o ürüne sahip olmamanın aksi yönde bir etki oluşturacağına yönelik mesajlar içeremez.

ç) Çocukları tehlikeli durumlara sokabilecek veya tanımadıkları kişilerle ilişki kurmaya ya da bilmedikleri veya tehlikeli yerlere girmeye teşvik edebilecek hiçbir ifade ya da görüntü içeremez.

d) Çocukların taklit edebilecekleri şiddet unsurları içeremez.

e) Çocukları, kendileri veya çevreleri için tehlike oluşturabilecek araç, gereç ve nesneleri kullanırken veya oynarken gösteremez.

f) Kültürel, ahlaki ve olumlu sosyal davranışları bozmaya, değiştirmeye veya kötülemeye yönelik unsurlar içeremez.

g) Çocukların ebeveynlerine, öğretmenlerine veya diğer kişilere duyduğu özel güvenin kötüye kullanılmasına yönelik ifade veya görüntüler içeremez.

ğ) Ebeveyn veya öğretmenlerin otoritesini ve sorumluluğunu zayıflatacak veya ortadan kaldıracak unsurlar içeremez.

h) Ebeveynlerin çocuklarına yönelik sevgi, şefkat, bağlılık gibi hassasiyetlerini istismar edemez.

ı) Çocukları, bir mal veya hizmeti edinmek için, ebeveynlerini veya başkalarını ikna etmeye doğrudan teşvik edemez.

i) Mal veya hizmetlerin edinilmesi için, çocukların sözleşme yapmalarını ima edecek ifadeler içeremez.

j) Mal veya hizmetin her aile bütçesine uygun olduğunu ifade edemez.

k) Mal veya hizmetin fiyatının düşük olduğu algısı oluşturacak şekilde, fiyat bilgisinin yanında yalnızca veya sadece gibi ifadeler içeremez.

l) Mal veya hizmeti kullanmanın veya bunlardan yararlanmanın gerektirdiği beceriyi, olması gerekenden az gösteremez.

m) Reklamı yapılan mal veya hizmetin kullanımı için ya da reklamda gösterilen sonucun alınabilmesi için ilave mal veya hizmet gerekmesi halinde, bu hususları açıkça içermek zorundadır.

n) Önlem alınmadığı takdirde çocukların veya çevresindekilerin sağlığına zarar verebilecek mal veya hizmetler için gerekli önlemlerin alınmasını sağlayan hatırlatıcı simge veya uyarıları içermek zorundadır.