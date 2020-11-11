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  3. Ticaret Bakanlığı açıkladı! Fahiş fiyat artışı yapan 208 firmaya ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı açıkladı! Fahiş fiyat artışı yapan 208 firmaya ceza kesildi

Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyatı artışı yaptığı belirlenen 208 firmaya toplam 6 milyon 870 bin lira idari para cezası kesildiğini duyurdu.

Ticaret Bakanlığı açıkladı! Fahiş fiyat artışı yapan 208 firmaya ceza kesildi

Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyatı artışı yaptığı belirlenen 208 firmaya  toplam 6 milyon 870 bin lira idari para cezası kesildiğini duyurdu.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun idari yaptırım uyguladığı konulardan 166’sı toptan sebze meyve, 20’si temel gıda ve diğer ürünlerle ilgili oldu.

Reklam Kurulu denetimleri sonucu, haksız fiyat artışı ve Kovid-19 salgını kapsamında 303 firma ve şahsa, 13,3 milyon lira idari para cezası kesildi.

Ayrıntılar gelecek...

Tayfun Altuntaş
Editör


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