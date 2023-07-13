Ticaret Bakanlığı geçit vermiyor! Firmaların aldatıcı reklamlarına ceza yağmur gibi yağdı!

Ticaret Bakanlığına bağlı Reklam Kurulu aldatıcı reklam firmalara yönelik haksız ticari uygulamalara karşı göz açtırmıyor. Yapılan açıklamaya göre 43,7 milyon TL idari para cezası kesildi.

YAYINLAMA
Google News
Ticaret Bakanlığı geçit vermiyor! Firmaların aldatıcı reklamlarına ceza yağmur gibi yağdı!

Reklam Kurulu, aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara göz açtırmıyor. Yıl içinde 1.109 dosya hakkında durdurma cezası verilirken 43,7 milyon TL idari para cezası uygunladı.

Ticaret Bakanlığı Açıkladı, Geçit Verilmedi

Reklam Kurulu, 11 Temmuz 2023 tarihinde yapılan 335 sayılı toplantısında, yakın markajına aldığı, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamalar hakkında erişim engeli dahil pek çok idari yaptırım uyguladı.

Reklam Kurulu tarafından bu ayki toplantıda görüşülen 94 adet dosyadan 80’i mevzuata aykırı bulunmuş olup söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 6.070.113-TL idari para cezası uygulanmasına ve ayrıca 6 adet dosya için erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi. Böylelikle, yılın ilk 7 ayında Kurul tarafından toplam 1.253 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunulmuş olup aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1.109 dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra toplam 43.733.953-TL idari para cezası uygulanmasına ve ayrıca 34 adet dosyada erişimin engellenmesine karar verildi.

Kurul’un 335 sayılı bu ayki toplantısının ana gündem başlığını reklamlarda yer alan ana vaat-istisna uyumsuzlukları oluşturdu. Söz konusu ana vaat-istisna uyumsuzluklarının, özellikle çeşitli kampanya reklamlarında, faydalanılabilecek maksimum indirim tutarı, kampanyadan yararlanmak için gereken minimum sepet tutarı gibi kampanyanın esaslı unsurlarına açık ve anlaşılır bir biçimde yer verilmemesi gibi örneklerle tüketicilerin karşısına çıktığı görülmektedir. Bu minvalde, çeşitli kampanyalar kapsamında tüketicilere yönelik tanıtımlarında, kampanya ana vaatlerinin kampanyanın istisnalarıyla uyumsuzluk içerecek şekilde sunulması yoluyla tüketicileri aldatan, tüketicilerin satın alma kararlarını manipüle eden firmalar hakkında çeşitli yaptırımlar uygulandı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Nalbantlık kursu açılıyor, kursu bitirenlere iş garantisi
Nalbantlık kursu açılıyor, kursu bitirenlere iş garantisi
NATO Liderler zirvesinde İngiltere, Ukrayna gerginliği! Tansiyonlar birden yükseldi! İngiliz medyası bu konuyu konuşuyor!
NATO Liderler zirvesinde İngiltere, Ukrayna gerginliği! Tansiyonlar birden yükseldi! İngiliz medyası bu konuyu konuşuyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem konutları için tarih verdi: 8 ay sonra teslim edilecek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem konutları için tarih verdi: 8 ay sonra teslim edilecek!
Başkan Erdoğan’dan emekli dul ve yetim aylığı alanlara müjde
Başkan Erdoğan’dan emekli dul ve yetim aylığı alanlara müjde
Son Haberler
İbrahim Tatlıses, Beren Gökyıldız paylaşımına olumsuz yorum yapanlara isyan ederek son noktayı koydu
İbrahim Tatlıses, Beren Gökyıldız paylaşımına olumsuz yorum yapanlara isyan ederek son noktayı koydu
Eşme’de kumar baskını! Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı
Eşme’de kumar baskını! Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı
MİT'ten Film gibi operasyon , PKK'ya ağır darbe vuruldu, çok çarpıcı detaylar
MİT'ten Film gibi operasyon , PKK'ya ağır darbe vuruldu, çok çarpıcı detaylar
Hunharca öldürülen Muhammed Nur Kasadar bakın kim oğlu çıktı, neden öldürüldü!
Hunharca öldürülen Muhammed Nur Kasadar bakın kim oğlu çıktı, neden öldürüldü!
Körfez’de yıkım çalışması, 3 kaçak yapı yıkıldı
Körfez’de yıkım çalışması, 3 kaçak yapı yıkıldı
2023 MTV İlk taksit ne kadar ve ne zaman ödenecek? Ek MTV'de ödeme takvimi belli oldu!
2023 MTV İlk taksit ne kadar ve ne zaman ödenecek? Ek MTV'de ödeme takvimi belli oldu!
Çok Okunanlar
İbrahim Tatlıses, Beren Gökyıldız paylaşımına olumsuz yorum yapanlara isyan ederek son noktayı koydu
İbrahim Tatlıses, Beren Gökyıldız paylaşımına olumsuz yorum yapanlara isyan ederek son noktayı koydu
13 Temmuz Perşembe Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
13 Temmuz Perşembe Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Gaziantep'te Kimlik kontrolü yapılan şahıstan mahalle bekçilerine bıçaklı saldırı: 2’si ağır 3 yaralı
Gaziantep'te Kimlik kontrolü yapılan şahıstan mahalle bekçilerine bıçaklı saldırı: 2’si ağır 3 yaralı
2023 Temmuz 2. altı ay Asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar, kaç TL oldu?
2023 Temmuz 2. altı ay Asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar, kaç TL oldu?
Komandolar nöbette! Yangınlara karşı önlem alındı!
Komandolar nöbette! Yangınlara karşı önlem alındı!
AB üyelik sürecinde, kokoreç yasaklanır mı? Esnaf çözüm üretti
AB üyelik sürecinde, kokoreç yasaklanır mı? Esnaf çözüm üretti
Yorumlananlar
Emeklilerin beklediği haber Devlet Bahçeli'den geldi! Yüzde 25'lik artış makul ve yeterli bulunmamıştır!
Emeklilerin beklediği haber Devlet Bahçeli'den geldi! Yüzde 25'lik artış makul ve yeterli bulunmamıştır!
MHP Lideri Devlet Bahçeli Grup Toplantısında konuştu! Genel Başkan'dan önemli açıklamalar!
MHP Lideri Devlet Bahçeli Grup Toplantısında konuştu! Genel Başkan'dan önemli açıklamalar!
CHP'li Tunç Soyer borç batağına sürüklediği belediyeyi yaptığı zamlarla kurtarmaya çalışıyor
CHP'li Tunç Soyer borç batağına sürüklediği belediyeyi yaptığı zamlarla kurtarmaya çalışıyor
NATO Liderler Zirvesi'nde Türk rüzgarı esti! Erdoğan'dan kritik görüşmeler!
NATO Liderler Zirvesi'nde Türk rüzgarı esti! Erdoğan'dan kritik görüşmeler!