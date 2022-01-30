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Ticaret Odası ne demek, TDK'ya göre Ticaret Odası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ticaret Odası kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Ticaret Odası ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ticaret Odası nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Ticaret Odası kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Ticaret Odası ne demek, TDK'ya göre Ticaret Odası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ticaret odası ne demek? Ticaret odası TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ticaret odası kelimesi. Peki ticaret odası ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ticaret odası nedir, ticaret odası kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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TİCARET ODASI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ticaret odası kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ticaret odası kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tüccarlar arasında dayanışmayı sağlamak, ortak sorunlarla uğraşmak, yabancı tüccarlarla ilişki kurmak, ortak çıkarları korumak için kanun ile kurulan tüzel kişiliğe sahip kurum

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