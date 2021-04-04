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Ticari taksi sürücüsü aracında bol miktarda uyuşturucu ile yakalandı

Gaziosmanpaşa'da polis ekiplerince şüphelenilerek durdurulan ticari taksinin içerisinde yüklü miktarda sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ticari taksi sürücüsü aracında bol miktarda uyuşturucu ile yakalandı

Gaziosmanpaşa'da polis ekipleri şüphelendikleri bir ticari taksiyi durdurarak arama yaptı yapılan aramada İsa K'nın sürücüsü olduğu araçta çok miktarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi. taksi sürücüsü İsa K emniyetteki ifade ve diğer işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliğine bağlı narkotik ekipleri Kazım Karabekir Mahallesi İmam Hatip Bulvarı üzerinde durumundan şüphelendikleri bir taksiyi durdurdu.

Taksi içerisinde gerçekleştirilen aramada vakumlanmış halde 545 gram sentetik uyuşturucu madde bulundu. Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin TL para ile 1 adet cep telefonu da ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alınan taksi sürücüsü İsa K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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