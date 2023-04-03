Tidiane Toure kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tidiane Toure Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tidiane Toure adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tidiane Toure Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tidiane Toure 5 Kasım 2004 tarihinde Tours şehrinde doğmuştur. Almanya,Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tidiane Toure Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports360 GmbH yapmaktadır. Tidiane Toure, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
1.FC Köln U19 futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Köln U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tidiane Toure'nin 1.FC Köln U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Tidiane Toure Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://instagram.com/tidi.toure?igshid=YmMyMTA2M2Y=
Tidiane Toure Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tidiane Toure futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Holst. Kiel U17
1 Temmuz 2021 yılında Holst. Kiel U19
1 Temmuz 2022 yılında 1.FC Köln U19
Tidiane Toure Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tidiane Toure şuan 1.FC Köln U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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