Tigran Sargsyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tigran Sargsyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tigran Sargsyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tigran Sargsyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tigran Sargsyan 14 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Տիգրան Սարգսյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tigran Sargsyan Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BKMA Erivan futbol takımında oynamaktadır. BKMA Erivan takımına 11 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Tigran Sargsyan'nin BKMA Erivan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tigran Sargsyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tigran Sargsyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tigran Sargsyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tigran Sargsyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Pyunik II

1 Temmuz 2021 yılında FC Noah

11 Şubat 2022 yılında BKMA Erivan

30 Haziran 2023 yılında FC Noah

Tigran Sargsyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tigran Sargsyan şuan BKMA Erivan takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Tigran Sargsyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan U19 takımında 13 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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