A Milli Kadın Voleybol Takımı Filenin Sultarı, 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan ile kozlarını paylaştı. Maçın seyrine değiştiren Tijana Boskovic, sergilediği performansla gündem oldu. Sırbistan takımını adeta sırtlayan Boskovic, Milli Takımımız'a zor anlar yaşatarak 37 sayı ile en skorer isim oldu. Bunun ardından "Tijana Boskovic kimdir? Kaç yaşında, nereli? Tijana Boskovic boyu kaç?" soruları merak konusu oldu. Haberimizde konu başlıklarına yer verdik...

TİJANA BOSKOVİC KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ? TİJANA BOSKOVİC BOYU KAÇ?

Tijana Boskovic, 8 Mart 1997'de Sırbistan'da dünyaya geldi. Başarılı sporcu Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden kaptanlığını yaptığı Eczacıbaşı SK ve Sırbistan milli takımında oynuyor. Boskovic Milli Takım 'da ilk kez forma giydiği 2014 Dünya Şampiyonası'nda ve şampiyon oldukları 2017 Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ın skor yükünü çeken isimdi. 2016 Yaz Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazandı. 24 yaşında olan genç sporcu 1,93 boyundadır.

3 Eylül 2021 Cuma (bugün) oynan CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Türkiye ile oynayan takımın en güçlü ismi olan Boskovic, 37 sayıya imza atarak maçın en skorer ismi oldu.