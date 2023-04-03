Tijn Van Der Poel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tijn Van Der Poel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Tijn Van Der Poel kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tijn Van Der Poel ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.