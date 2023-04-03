Tijn Van Der Poel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tijn Van Der Poel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tijn Van Der Poel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Tijn Van Der Poel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Tijn Van Der Poel 10 Eylül 2002 tarihinde Rotterdam şehrinde doğmuştur. Hollanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Tijn Van Der Poel Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Willem II Tilburg U21 futbol takımında oynamaktadır. Willem II Tilburg U21 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Tijn Van Der Poel'nin Willem II Tilburg U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Tijn Van Der Poel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Tijn Van Der Poel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Willem II U17
1 Temmuz 2019 yılında Willem II U19
1 Temmuz 2020 yılında Willem II U21
Tijn Van Der Poel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Tijn Van Der Poel şuan Willem II Tilburg U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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