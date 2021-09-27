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Tikel ne demek, TDK'ya göre Tikel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Tikel kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Tikel ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Tikel nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Tikel kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Tikel ne demek, TDK'ya göre Tikel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tikel ne demek? Tikel TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tikel kelimesi. Peki tikel ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tikel nedir, tikel kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Tikel kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Tikel kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

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TİKEL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tikel kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre tikel kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kısmi
- Bir türün bütün bireylerine değil de bir veya birkaç bireyine ilişkin olan, cüzi, tümel karşıtı

TİKEL KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- tikel önerme

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