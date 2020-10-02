'TikTok çocukların eğitimine fayda sağlasın' önerisi

Kaspersky tarafından TikTok’un çocukların eğitiminde faydalı olması için tavsiyelerde bulunuldu.

Kaspersky açıklamasına göre, sosyal medya platformlarının popülaritesindeki değişimle birlikte her neslin sosyal ağlara olan ilgi odağı ve biçimi de değişiyor. Böyle bir dünyada en son trendleri takip etmek ve güvenli internet kullanımını sağlamak ebeveynler için büyük bir zorluğa dönüşebiliyor.

Sosyal medya platformlarından TikTok da ilk bakışta danstan riskli hareketlere kadar farklı videolarla bir sosyal medya platformu gibi görünüyor. Bununla birlikte söz konusu platformdaki eğitim içeriği de her geçen gün artıyor. Bu nedenle ebeveynlerin bu platformda çocuklarını faydalı içeriklere nasıl yönlendireceklerini keşfetmeleri önem taşıyor.

"SADECE EĞLENCE DEĞİL EĞİTİM İÇİN DE TAVSİYE EDİYORUZ"

Açıklamaya göre, TikTok'un haber akışı, diğer birçok sosyal medyada olduğu gibi kullanıcının ilgi alanlarına dayanıyor. Kullanıcı, komik kedi videolarını seviyorsa bunları önerilen videolar olarak öne çıkarıyor.

Bununla birlikte burada ayrıca öğretmenler, akademisyenler, tarihçiler, sanat eleştirmenleri ve dünyanın dört bir yanından diğer profesyoneller ve meraklılar tarafından oluşturulan pratik içerikler de sunuyor. TikTok hesaplarını kullanarak laboratuvar deneylerini gösteren, matematik problemlerini çözen, tarihsel olayları anlatan, anatomi öğreten ve diğer birçok alanı içine alan kısa videolar paylaşıyorlar. Bu nedenle TikTok’u faydalı bir öğrenme kaynağı olarak kullanmak üzere heyecan verici eğitim videolarını bulmanın ve takip etmenin faydalı olabileceği düşünülüyor.

Arama yaparken, "#antarktik" veya "#iklimdeğişikliği" gibi belirli bir konudaki etiketleri kullanılması tavsiyesinde bulunulan açıklamaya göre, bunun için "#" işaretinin yanına ilgilenilen kelimelerin eklenmesi yeterli oluyor.

Ayrıca farklı etiketler de eğitici yayın oluşturmak için kullanılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Türkiye Pazarlama Müdürü Ünsal Yurdakonar, şunları kaydetti:

"Ebeveynlere TikTok platformunu sadece eğlence için değil, aynı zamanda iyi bir eğitim kaynağı olarak değerlendirmelerini tavsiye ediyoruz. Ebeveynlerin çocuklarının ilgi alanlarını bilmeleri, sosyal ağ haber akışlarının nasıl işlediğini anlamaları, böylece onlara rehberlik edebilmeleri ve eğitim içeriğiyle ilgilenmeleri açısından önemlidir. Ayrıca ebeveynler çocuklarına ait hesapların gizliliğini ve güvenliğini yapılandırmayı unutmamalıdır."