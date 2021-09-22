Benim Hayatım dizisi konusu nedir? Benim Hayatım oyuncu kadrosunda kimler var?POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı 2021? POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?Genç kız felç kaldı! Aracıyla çarpan ABD’li serbest bırakıldı!TUZKAM iş arayanlara umut kapısı olmaya devam ediyor!Ece Ronay kimdir, nereli, kaç yaşında? Ece Ronay evlilik teklifi mi aldı?1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar, kaç TL? 1915 Çanakkale köprüsü nerede, kaç metre?EGM Jandarma Bekçi alımı başvuru nasıl yapılır ,ne zaman yapılacak 2021? Bekçi maaşları ne kadar 2021?Sahil Güvenlik Uzman Erbaş alımı başvuru şartları neler 2021? Sahil Güvenlik Komutanlığı kimler başvurabilir?Pistole ne demek, TDK'ya göre Pistole kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?15 bin atama kontenjanları 2021 | 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı 2021
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. TikTok fenomeni Ece Ronay'a iş insanından evlilik teklifi geldi! Gerçek olup olmadığı tartışıldı!

TikTok fenomeni Ece Ronay'a iş insanından evlilik teklifi geldi! Gerçek olup olmadığı tartışıldı!

Geçtiğimiz günlerde En iyi Influencer Şarkıcı Ödülü'ne sahip olan başarılı sosyal medya fenomeni, Ece Ronay evlenme teklifi aldığını duyurdu

TikTok fenomeni Ece Ronay'a iş insanından evlilik teklifi geldi! Gerçek olup olmadığı tartışıldı!

''Bana nerelisin diyorlar, Diyarbakırlı'yım diyorum. İnanmıyorlar. Napayım oglim koynumda karpuzlan mı gezeyim ha?'' Repliği ile yanlışlıkla fenomen olduğunu dile getiren Ece Ronay evleniyor.

Geçtiğimiz günlerde En iyi Influencer Şarkıcı Ödülü'ne layık görülen başarılı sosyal medya fenomeni,  bir iş adamından klip çekimleri sırasında almış olduğu evlenme teklifi ile gündemi salladı.

Heyecanını Instagram hikayelerinde dile getiren Ronay, ilişkilerinin henüz kısa süre içinde başladığını dile getirdi.

TikTok fenomeni Ece Ronay'a iş insanından evlilik teklifi geldi! Gerçek olup olmadığı tartışıldı!

Teklif hakkında açıklamalarda bulunan fenomen, sevgilisinin sosyal medya ile alakasının bulunmadığını ve iş insanı olduğunu açıklayarak evlilik teklifinin kendisine de sürpriz olduğunu dile getirirken sevgilisinin yüzünü göstermeyeceğini de söyledi.

TikTok fenomeni Ece Ronay'a iş insanından evlilik teklifi geldi! Gerçek olup olmadığı tartışıldı!

ESKİ SEVGİLİSİ TEPKİ GÖSTERDİ

Ece Ronay'ın evlilik teklifini aldığını açıklaması üzerine kendisi gibi sosyal medya fenomeni Cioman'dan belli bir süre ara ile attığı tweet gözlerden kaçmadı. Takipçilerinin dillendirmesi üzerine başarılı fenomen Cihan Emre Erdoğan evlilik teklifinin kurgu olduğunu düşünerek, Enes Batur'un geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği senaryoya benzetti.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT