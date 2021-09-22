TikTok fenomeni Ece Ronay'a iş insanından evlilik teklifi geldi! Gerçek olup olmadığı tartışıldı!

''Bana nerelisin diyorlar, Diyarbakırlı'yım diyorum. İnanmıyorlar. Napayım oglim koynumda karpuzlan mı gezeyim ha?'' Repliği ile yanlışlıkla fenomen olduğunu dile getiren Ece Ronay evleniyor.

Geçtiğimiz günlerde En iyi Influencer Şarkıcı Ödülü'ne layık görülen başarılı sosyal medya fenomeni, bir iş adamından klip çekimleri sırasında almış olduğu evlenme teklifi ile gündemi salladı.

Heyecanını Instagram hikayelerinde dile getiren Ronay, ilişkilerinin henüz kısa süre içinde başladığını dile getirdi.

Teklif hakkında açıklamalarda bulunan fenomen, sevgilisinin sosyal medya ile alakasının bulunmadığını ve iş insanı olduğunu açıklayarak evlilik teklifinin kendisine de sürpriz olduğunu dile getirirken sevgilisinin yüzünü göstermeyeceğini de söyledi.

ESKİ SEVGİLİSİ TEPKİ GÖSTERDİ

Ece Ronay'ın evlilik teklifini aldığını açıklaması üzerine kendisi gibi sosyal medya fenomeni Cioman'dan belli bir süre ara ile attığı tweet gözlerden kaçmadı. Takipçilerinin dillendirmesi üzerine başarılı fenomen Cihan Emre Erdoğan evlilik teklifinin kurgu olduğunu düşünerek, Enes Batur'un geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği senaryoya benzetti.