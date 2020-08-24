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  3. TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında bir kadını dövdü!

TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında bir kadını dövdü!

TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında bir kadını darp ettiği görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Instagram uygulaması üzerinden canlı yayın açan ve bir kadına küfürler yağdırarak şiddet uygulayan Özbolat olayın eski olduğunu ve ifade verdiğini dile getirdi.

TikTok fenomeni Gökhan Özbolat'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bir kadına küfürler yağdırarak şiddet uyguladığı görüntüleri ortaya çıktı. Ortaya çıkan video sosyal medyada büyük tepki çekti. Bu tepkilerin ardından Gökhan Özbolat, Instagram hesabından açıklama yaptı ve aldatıldığını dile getirdi. 

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TikTok uygulaması üzerinden çektiği videolarla kendi çapında bir takipçi kitlesine sahip olan fenomen Gökhan Özbolat ülkede infial yaratacak bir olayla anıldı. Özbolat, sevgilisi olduğu iddia ettiği bir kadına  Instagram canlı yayınında dayak attı. 

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Küfürler ve yumrukların havada uçuştuğu bu görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

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Olayın ardından Gökhan Özbolat, Instagram hesabından açıklama yaptığı hikayeleri paylaştı. 

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Özbolat açıklamasında olayın eski olduğunu, aldatıldığını ve emniyete ifade verdiğini dile getirdi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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