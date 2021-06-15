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  3. TikTok fenomeni İlknur Biryan kimdir? Esra Erol İlknur-Ali Biryan ve Eşref Temur olayı!

TikTok fenomeni İlknur Biryan kimdir? Esra Erol İlknur-Ali Biryan ve Eşref Temur olayı!

İlknur Biryan kimdir? Esra Erol İlknur, Ali Biryan ve Eşref Temur olayı! TikTok fenomeni İlknur Biryan 24 yıllık eşini ve 7 çocuğunu bırakarak kendisi gibi fenomen Eşref Eşref Temur'a kaçması Türkiye'nin gündemine oturdu. Esra Erol'un sunduğu programda işlenen konunun detayları haberimizde.

TikTok fenomeni İlknur Biryan kimdir? Esra Erol İlknur-Ali Biryan ve Eşref Temur olayı!

ATV'nin en çok izlenen programlarından olan Esra Erol'da ele alınan konu herkesi şoke etti. TikTok uygulamasında tanıştığı 2 çocuk babası erkekle kaçan kadın herkesi şoka uğrattı. Peki İlknur Biryan kimdir? İşte Esra Erol İlknur Biryan olayı...

İLKNUR BİRYAN KİMDİR?

Samsun'da 24 yıllık eşi Ali Biryan ve yaşları 21, 17, 10, 7 ve daha küçük olan toplam 7 çocuğunu bırakıp evden kaçan İlknur Biryan herkesi dumura uğrattı.

Esra Erol'un programına katılan Ali Bey, eşinin bir gün aniden evden kaçtığını ve TikTok'ta tanıştığı bir adamla birlikte yaşamaya başladığını söyledi. Eşinin eve geri dönmesini isteyen Ali Bey, "Eşimi gördüğümde, sevgimden ve aşkımdan bir şey söyleyemiyorum, karımı çok seviyorum evine dönsün. Onu çok seviyorum" diye konuştu. 

İlknur Biryan kimdir? Esra Erol İlknur, Ali Biryan ve Eşref Temur olayı!

ESRA EROL İLKNUR - ALİ BİRYAN VE EŞRAF TEMUR OLAYI

Gündelik işlerde çalışan Ali Biryan, eşi İlknur Biryan’ın Tiktok'ta fenomen olduktan sonra başka erkeklerle konuştuğunu söyledi. Biryan "Eşim kime kaçacağını kızıma söylemiş, babanız beni aramasın ben Eşref’e gidiyorum dedi" ifadelerini kullandı. 

Canlı yayına telefonla bağlanan kızı Ebru da, “annem sosyal medyadan başkalarıyla da konuşuyordu, babam da bunu biliyordu” dedi.

İlknur Biryan kimdir? Esra Erol İlknur, Ali Biryan ve Eşref Temur olayı!

2 çocuk babası Eşref Timur'a kaçan İlknur Biryan daha sonra programa bağlanarak, "Ben eğer o şahsın yanından kaçmasaydım, bir ekmek bir tütün parasına bana git biri ile biriyle ol" iddialarında bulundu. 

Öte yandan Eşref Timur'un eski eşinin de yayına bağlanıp, ''Eşref hobi olarak kadın kaçırır'' demesi herkesi şoke etti. 

İlknur Biryan kimdir? Esra Erol İlknur, Ali Biryan ve Eşref Temur olayı!

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