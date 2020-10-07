TikTok videosu çekerken yanlışlıkla arkadaşını öldürdü

Meksika'nın Chihuahua şehrinde TİKTOK faciası yaşandı. Biri kadın 10 kişilik grup rol icabı kız kaçırma sahnesi canlandırmak istedi. Rol gereği 20 yaşındaki Areline Martínez adlı kadın arkadaşları tarafından kaçırıldı ve elleri kolları iple bağlandı.

Kaçıran kişilerden biri tabancası genç kadına doğrulttu. Tabancanın kazayla ateş alması sonucu genç kadın hayatını kaybetti. Areline'nin kafasına isabet eden mermi nedeniyle ölmeden önce çekilen görüntülerde, sandalyede oturup kendisini kaçıran adamlarla boğuştuğu görülüyor.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Kazadan sonra olay yerine gelen polis, Areline'yi rol gereği bağlandığı sandalye üzerinde hayatını kaybetmiş bir şekilde buldu. Sahnede neden gerçek tabancanın kullanıldığı ise bilinmiyor. Polis, kafasına isabet eden merminin kadını anında öldürdüğünü söyledi.

ARKADAŞLARI KAÇTI

Kadının ölümüne sebep olan iki kişi olay yerinden kaçtı. Polis görüntülerden yola çıkarak kimliklerini tespit ettiği iki kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.