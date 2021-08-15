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Tiktok'da Türklere hakaret eden Suriyeli sığınmacı yakalandı!

Suriye'den Türkiye'ye sığınmacı olarak gelen ve sosyal medya platformu TikTok üzerinden provokatif ve küfürlü videolar yayınlayarak Türklere hakaret eden M.M isimli bir kişi, Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Tiktok'da Türklere hakaret eden Suriyeli sığınmacı yakalandı!

TikTok hesabı üzerinden çektiği video ile Türk milletine karşı hakaret edip tehditler savuran M.M. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda Kahramanmaraş'ta yakalanarak gözaltına alındı.

TikTok''ta "mustafamustafa8808" adıyla bir hesap kullanan Suriyeli şahıs, çektiği videoda Gaziantep'te yaşadığını belirterek Savaş başlasın ... koyayım. Türkiye var ya komple ... koyayım. Sizin var sizin ... koyacağım" şeklinde tehditler savurdu.

Suriyeli sığınmacı hakaretlerin devamında "Ben Suriyeliyim Türkçe tam bilmiyorum da sizi anlıyorum. Oğlum siz İstanbul'da mı Ankara'da mı bir yeri yakmışsınız. Suriyeliler evde oturuyor, çocuklar var avratlar var. A.. koduklarım gelin Gaziantep'e gelin yapın lan. Hadi yapın. Sizin ... koyarım k..peler" diyerek hakaretlerine ve tehditlerine devam etti.

Tiktok'da Türklere hakaret eden Suriyeli sığınmacı yakalandı!

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bir sosyal medya platformunda yayımladığı provokatif video ile halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği anlaşılan kişi ile ilgili olarak yapılan çalışmada, şahsın ilimizde geçici koruma statüsünde bulunan M.M. isimli şahıs olduğu anlaşılmış olup, bulunduğu Kahramanmaraş ilindeki adreste yakalanarak ilimizde gözaltına alınmıştır" denildi.

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