Tiktok'ta açtığı video infial yaratmıştı! Laz Kızı lakaplı fenomen "TikTok'ta benden kötüleri var!" diyerek kendini savundu!

Tiktok'ta açtığı müstehcen içerikli canlı yayından dolayı gözaltına alınığ serbest bırakılan Laz Kızı lakaplı G.D habercilere konuştu. Yaptığınız görüntülere toplumsal infiale yol açtı diyen muhabire G.D, "TikTok'ta benden kötüleri var!" diyerek kendini savundu.

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Tiktok'ta açtığı video infial yaratmıştı! Laz Kızı lakaplı fenomen "TikTok'ta benden kötüleri var!" diyerek kendini savundu!

TikTok platformunda yayın yapan "Laz Kızı" olarak bilinen 35 yaşındaki G.D. son canlı yayından yaptığı müstehcen hareketler tepki çekerek toplumda infial yaratmış, ardından stanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınarak ifadesinden sonra ise serbest bırakılmıştı.

O kadına Show Haber ekibi ulaşarak sorular sordu.

"O gün 7 bin 500 lira kazandım"

G.D. isimli kadın 1 saate 100 binlira kazandı iddialarına "o gün 7 bin 500 lira kazandım. 5-6 ayda 20 bin lira kazanıyordum. Bilerek göğsümü açmadım. Düğmem koptu." dedi.

"Kocam çok tepki göstermedi"

Yayında kocasının da gözükmesiyle ilgili Laz Kızı G.D, "Kocam videoda yoktu, kolu çıkmış demek ki... Kocam çok tepki göstermedi. TikTok'tan gelir elde ettiğim için belki. Hamile olduğumu kimse bilmiyordu" dedi.

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"TikTok'ta benden kötüleri var!"

Kendini savunan G.D. şunları söyledi, "Benden daha kötüleri var. Ben en azından kötülük yapmadım. Evimin kirasını karşılayamadım, mecbur kaldım. Pişmanım, bu şekilde asla bir daha yayın yapmam" ifadelerini kullandı.

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